Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM

В Екатеринбурге объявлен конкурс дизайнерских работ новых стел, которые установят на въездах в город. Также предлагается разработать новый дизайн уже существующих стел.

Как сообщает издание «Новый день», конкурс пройдёт с 9 по 26 августа. Победители будут объявлены 15 сентября и получат денежные призы от 130 до 20 тыс. рублей.

Согласно документам конкурса дизайн должен иметь художественную выразительность и отражать культурно-исторические особенности города.

Участникам предстоит разработать проекты стел на Кольцовском, Серовском и дублёре Сибирского трактов, а также разработать дизайнерскую реконструкцию существующих стел на Новомосковском и Челябинском трактах.