Уфа, , 14:46 — REGNUM

В Башкирии продолжают работу в рамках создания сети полилингвальных школ, проект предполагает открытие 14 таких образовательных учреждений. Две первые такие школы откроются в Уфе уже в сентябре текущего года, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В школах все дисциплины будут преподаваться на нескольких языках — русском, башкирском, английском и других. В школах создадут коворкинговые пространства, а также все необходимое для развития творческих навыков и самореализации детей.

Учиться дети будут в первую смену, во второй половине дня планируется проводить различные дополнительные занятия. Пи этом школы будут сотрудничать с крупнейшими вузами республики, привлекая преподавателей. Так, школа № 44 активно сотрудничает с Финансовым университетом при правительстве РФ, а школа № 162 будет взаимодействовать с Башкирским государственным медицинским университетом.

«Мне бы хотелось, чтобы это были школы 21-го века, флагманы нашего образования, из стен которых будут выходить новые башкирские яппи, молодые люди с широким кругозором, с иностранными и родными языками, развитые морально и физически», — отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября все школы республики переходят на пятидневную учебную неделю. Cубботы будут тематическим, как сказал руководитель региона, «разгрузочными днями». Также с начала нового учебного года в школьных столовых вводится единое меню со строгим контролем качества.