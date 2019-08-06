Вашингтон, , 11:59 — REGNUM

Издательская компания Devolver Digital представила релизный трейлер экшен-игры Metal Wolf Chaos XD. В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании 5 августа, президент США сражается с врагами в пилотируемом роботе.

Metal Wolf Chaos XD — это улучшенная версия оригинальной Metal Wolf Chaos, вышедшей в 2004 году. В новом проекте изменена графика, управление и отдельные элементы игрового процесса. Релиз состоялся 6 августа 2019 года.

В Metal Wolf Chaos игрок управляет президентом США Майклом Уилсоном. При помощи специального роботизированного костюма ему предстоит дать отпор коварному вице-президенту и его армии роботов. Игра была тепло принята в Японии и до 2019 года не выходила в других странах.