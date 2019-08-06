Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM

Звезда сериала «Чернобыль» Барри Кеоган ведет переговоры с Marvel о получении роли в будущем фильме «Вечные». Об этом сообщило издание Collider 5 августа.

Неизвестно, какую роль хочет исполнить Кеоган. Marvel тоже не комментирует ситуацию. Однако сообщается, что звезда фильма «Капитан Марвел» Джемма Чан тоже ведет переговоры об участии в проекте. Неизвестно, будет ли она исполнять ту же роль (Минн-Эрвы), что и в прошлом фильме Marvel.

Фильм «Вечные» был анонсирован в середине июля 2019 года на фестивале Comic Con в Сан-Диего. Кинокомикс запустится 6 ноября 2020 года. В нем зрители узнают историю расы бессмертных небесных стражей, которые были созданы для того, чтобы охранять человечество. Известно, что в фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Режиссером выступит Хлоя Чжао.

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