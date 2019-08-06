Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM

Телестудия ABC намерена снять сериал о новой женщине, обладающей способностями супергероя. Представители компании ведут переговоры с Marvel, сообщило издание Deadline 5 августа.

Президент ABC Entertainment Карей Берк пока не раскрывает деталей обсуждения, но признается, что будущий проект должен стать чем-то непохожим на другие. Глава компании также добавляет, что шоу будет поддерживать стратегию телестудии, направленную на поддержку сильных женских образов на экранах.

Также известно, что обсуждаемый проект никак не связан с работой сценариста Аллана Хайнберга («Чудо-женщина»). Хайнберг сейчас разрабатывает драматический кинопроект, тоже посвященный женщинам со сверхъестественными способностями.

Ранее в конце июля 2019 года стало известно, что Marvel закрывает сериал «Агенты Щ.И.Т.», который транслировался на телеканале ABC с 2013 года. Седьмой сезон будет последним для шоу. Оно закончится в 2020 году.

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