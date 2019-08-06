Лос-Анджелес, США, , 11:30 — REGNUM

Режиссёр фильма «Дэдпул 2» Дэвид Литч рассказал, что продолжение франшизы может получить более низкий возрастной рейтинг. Об этом сообщил сайт Yahoo! Entertainment 5 августа.

Литч рассказал, что руководство Disney (которому теперь принадлежат права на франшизу «Дэдпул») пока не знает, как ввести болтливого наёмника в киновселенную Marvel. Однако, по словам Литча, новый фильм может получить более низкий возрастной рейтинг ради единого стиля фильмов киновселенной.

Напомним, в 2018 году вышла картина «Жил-был Дэдпул» — версия фильма «Дэдпул 2» с возрастным рейтингом PG-13. Подвергнутая цензуре версия проекта была тепло воспринята как рядовыми зрителями, так и кинокритиками.