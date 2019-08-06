Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM

Фильм «Мстители: Финал» был задуман в Marvel Studios еще в начале франшизы. Об этом исполнительный продюсер проекта Тринх Тран рассказала в интервью изданию Comic Book 5 августа.

По словам Тран, глава студии Кевин Файги всегда держал в голове возможность объединить всех героев киновселенной в грандиозном сражении, как это было сделано в фильмах «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019). Но когда 11 лет назад готовились первые кинокомиксы франшизы, масштабный кроссовер казался «далеким сном».

Тран вспоминает, что когда герои встретились на поле битвы, она почувствовала, что её мечта исполнилась.

«Удивительно было стоять и наблюдать, как все эти герои изменились за десятилетие», — добавила продюсер.

Ранее в сети опубликовали шесть удаленных сцен из фильма «Мстители: Финал».

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