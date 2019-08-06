Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM

Британский актёр Энди Серкис официально назначен на пост режиссёра фильма «Веном 2». Об этом он рассказал в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

https://www.instagram.com/p/B0zBaSjB75t/

Сиквел «Венома» станет четвёртой режиссёрской работой британца. До этого Серкис снял «Дыши ради нас», «Руины Империи» и «Маугли». Подробности работы над новой картиной пока не раскрываются, известно лишь, что сценарий для кинокомикса вновь напишет Келли Марсел.

Энди Серкис стал известным благодаря своей работе с технологией захвата движения. Так, актёр исполнил роль Голлума в фильмах франшизы «Властелин Колец», Цезаря в «Восстании планеты обезьян», Кинг Конга в одноимённом фильме и верхновного лидера Сноука в новой кинотрилогии «Звёздные Войны».