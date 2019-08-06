пос. Станционный-Полевской, , 09:57 — REGNUM

В посёлке Станционный-Полевской появился арт-объект «Мост Дружбы», объединяющий народы проживающие в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Открытие арт-объекта произошло во время одноимённого фестиваля «Мост Дружбы», в котором принимали представители народов проживающих на Урале. Всего на мероприятии, организованном региональным отделением молодёжного союза и мэрией Полевского, собралось около 300 человек.

Отметим, что на фестивале «Мост Дружбы» были организованы национальные подворья, на которых знакомили с культурой и особенностями быта народов Урала. Также гости мероприятия могли примерить национальные костюмы и отведать блюда национальных кухонь.