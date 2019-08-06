Париж, , 08:10 — REGNUM

Французский музыкальный продюсер Генри Белоло ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщает Le Parisien.

«Грустно слышать о смерти Генри Белоло, члена сообщества авторов, композиторов и музыкальных издателей (Sacem) с 1975 года. Он внес вклад в развитие танцев, диско и хауса во Франции», — говорится на странице сообщества Sacem в Twitter.

Издание отмечает, что Генри Белоло, уроженец Марокко, уехал в Соединенные Штаты в 1973 году. При соучастии своего друга Жака Морали он создает Ritchie Family, диско-вокальную музыкальную группу из Филадельфии.

В то время Генри Белоло также стал одним из тех, кто зародил хип-хоп во Франции с группой Break Machine и его знаменитым «Street Dance» в начале 1980-х.

Напомним, о смерти продюсера Генри Белоло, активно работающего в эпоху диско, стало известно 5 августа. Музыкальный продюсер работал во Франции до своей смерти 3 августа 2019 года.