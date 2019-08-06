Москва, , 07:53 — REGNUM

В Москве в саду «Эрмитаж» 10 августа пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Sолома». Мероприятие проводится в пятый раз, сообщается на портале мэра столицы.

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На фестивале представят сои работы молодые писатели и фотографы. Любители искусства смогут узнать о новых именах.

В музыкальной части фестиваля «Sолома» выступят молодые исполнители и группы. Для детей откроется «Мастерская театральных ремесел».

Также заработает выставка-галерея «Сушка». Любой желающий сможет в ней поучаствовать — достаточно прийти на выставку и прикрепить свою фотографию к веревке прищепкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 7 августа по 7 сентября впервые пройдет фестиваль «Ритм моего города», посвященный современной уличной культуре.

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