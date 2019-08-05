Москва, , 22:34 — REGNUM

Cоветский и российский композитор, основатель и руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Сергей Березин скончался на 82-м году жизни. Об этом 5 августа сообщила в Instagram близкий друг композитора — поэтесса Лариса Рубальская.

Сергей Березин

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек», — написала Рубальская.

Причина смерти Березина не называется, однако директор ансамбля Гелена Дорфман сообщила ТАСС, что артист «давно болел». Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. В молодые годы он играл джаз, участвовал в джазовых фестивалях и появлялся на эстраде, аккомпанируя Марку Бернесу. В 1973 году стал играть в ВИА «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова, а спустя два года покинул коллектив вместе с группой музыкантов и создал ВИА «Пламя».

Композитору принадлежат такие популярные песни, как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Золотые шары», «Осень». Композиции, написанные Березиным, также вошли в репертуар многих популярных советских и российских эстрадных исполнителей, среди которых Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и другие.

В 1988 году Сергей Березин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2001 году — народного артиста России.