Кострома, , 19:03 — REGNUM

Первый сборник костромских сказок тиражом 500 экземпляров ждет читателей. Как сообщает SMI44, сборник в который вошли 22 сказки 7 авторов, выпустили в Москве благодаря поддержке Костромского землячества.

В сборник вошли произведения Александра Островского, Ефима Честнякова, Василия Бочарникова, Бориса Бочкарева, Виктора Константинова, Сергея Савина и Марфы Соколич (творческий псевдоним детской писательницы Елены Соколовой).

«Это первый сборник сказок костромских авторов. Наши сказки — феномен традиционной народной художественной культуры костромского края. В проекте приняли участие многие земляки, потому что «Костромские сказки» нужны читателям ‑ и маленьким, и взрослым» — рассказала исполнительный директор РОО «Костромское землячество» Марина Шибаева. Иллюстрации к костромскому изданию нарисовала художник-иллюстратор из Киева Ольга Высоцкая.

Большая часть тиража останется в библиотеках области. Часть будет направлена в учреждения культуры, образования и соцзащиты.

Презентация книги состоится 8 августа в Костромской областной научной библиотеке. Деньги на сборник собирали всем миром в прошлом году на платформе Planeta.ru. Объем книги составляет около 300 страниц.