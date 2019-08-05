Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM

В Екатеринбурге граффити супрематического креста, нарисованное и испорченное дорожными работниками на площади Первой Пятилетки, могут восстановить уже в августе. Об этом городскому порталу «Е1» заявил сам автор работы Покрас Лампас.

Художник сообщил, что сможет приступить к восстановлению граффити после того как дорожные работы будут полностью завершены. По его словам согласования с властями и устроителями фестиваля «Стенограффия» уже есть и сейчас необходимо определить дату, чтобы художник мог прилететь в Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия» художник из Санкт-Перебурга Покрас Лампас нарисовал огромный (около 6,6 тыс. кв метров) крест на площади Первой Пятилетки. Однако 19 июля во время дорожных работ часть граффити залили гудроном.

Читайте также: В Екатеринбурге арт-объект каллиграфа Покраса Лампаса залили гудроном

Городские власти пообещали разобраться в ситуации и восстановить работу художника.

Читайте также: Власти Екатеринбурга отреагировали на залитый гудроном арт-объект

Также в поддержку уличного искусства выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Читайте также: Свердловский губернатор отреагировал на повреждение арт-объекта

Однако вскоре неожиданно против восстановления креста выступили некоторые представители православной общественности. А организаторы «Стенограффии» пообещали согласовывать работы художников с местной епархией РПЦ.

Читайте также: Православные активисты выступили против креста Покраса Лампаса

Однако и это решение вызвало волну критики, но уже со стороны деятелей культуры и художников.