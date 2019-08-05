Судак, Крым, , 20:22 — REGNUM

Группа «Ленинград» выступит хедлайнером музыкального блока фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Тавриды» 5 августа.

Хэдлайнер фестиваля Таврида АРТ Пресс-служба фестиваля «Таврида — АРТ»

Творческий фестиваль свободных искусств «Таврида — АРТ» будет проходить с 20 по 26 августа 2019 года. Из них три дня фестиваля будут ознаменованы выступлением известных музыкантов.

23 августа 2019 года в Крым съедутся ведущие рок-музыканты страны в рамках программы «Нашествие» для «Тавриды». Среди заявленных звезд — Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, группа «Пикник» и Гарик Сукачев.

24 августа 2019 года гости «Тавриды» попадут на рэп-фестиваль. TERNOVOY, GUF, Mot и другие артисты и рэп-коллективы порадуют публику выступлениями. Позже их сменят резиденты юмористического шоу Comedy Woman и проекта Stand-Up: они вместе с выпускниками форума «Таврида 5.0» подготовили для зрителей комедийную программу.

25 августа музыкальный блок завершится специальной программой от «Русского радио». На сцене выступят Сергей Лазарев, Леонид Агутин и другие представители поп-музыки, а хедлайнером вечера станет рок-группа «Ленинград».

Все музыкальные мероприятия будут проходить вечером, а днем территория «Тавриды» станет площадкой для первого фестиваля творческих сообществ. Участники мероприятия смогут посетить джазовый фестиваль, ночь Stand-Up-выступлений, рэп-баттлы, фестиваль КВН и даже авиашоу.

«Таврида» — всероссийский творческий проект, состоящий из форума, фестиваля и строящегося арт-кластера.

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