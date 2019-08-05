Санкт-Петербург, 5 августа 2019, 17:07 — REGNUM
Издательство GaGaGames выпустит в России настольную игру «Остров кошек» (The Isle of Cats). О новинке компания сообщает в своей официальной группе «ВКонтакте» 5 августа.
В игре участники должны будут спасать кошек от гибели. На вымышленный остров плывет злодей, охотящийся за четвероногими. Игроки размещают фишки с кошками в лодках, ориентируясь на кошачью родословную: у каждой фишки должно быть определенное место. Партия рассчитана на компанию от 1 до 4 человек и может длиться до полутора часов.
«Остров кошек» был представлен на выставке настольных игр GenCon-2019 в США. GaGaGames локализует новинку для России в 2020 году. Представители компании отмечают, что на краундфандинговой платформе Kickstarter проект поддержали 8 тысяч человек.
Ранее компания GaGaGames выпустила настольную семейную игру с иллюстрациями интернет-художника Вовы Панка.
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