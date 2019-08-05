Судак, Крым, , 16:49 — REGNUM

Телекомпания «СТС» снимет пилотный эпизод сериала, идея которого принадлежит участнику творческого форума «Таврида 5.0». О будущей новинке сообщила пресс-служба форума 4 августа.

В рамках одиннадцатой смены, посвященной созданию видеоконтента, телекомпания СТС проводила питчинг для участников «Тавриды». Каждый из 400 гостей мог предложить свой вариант для развития будущего шоу. Автором идеи, которая приглянулась телевизионщикам, оказался Андрей Сальников из Санкт-Петербурга.

Его проект — приключенческая комедия «Оливье из будущего». Молодой повар Оливье из XXI века оказывается в XIX. Он решает добавить в меню местных ресторанов блюда из своего времени, например фастфуд, и познакомить жителей с современным маркетингом.

У команды Сальникова уже дописан сценарий, собрана съемочная группа, сформирован актерский состав и практически завершены подготовки реквизита. Автор считает, что такой уровень подготовки мог стать решающим фактором при выборе его идеи телеканалом «СТС».

"Дело за малым — снять!» — добавляет Сальников.

Во время питчинга также были отобраны пять работ участников форума в лонг-лист проекта «Питч Лаб», который тоже проводит СТС. Работы отбирали по пяти категориям: полнометражный игровой фильм, полнометражный анимационный фильм, игровой сериал, анимационный сериал, кроссмедийный и digital-контент.

Одиннадцатая смена «Тавриды» проходила с 26 июля по 1 августа и объединяла режиссеров, аниматоров, операторов и других специалистов видеосферы.

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