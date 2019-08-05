Великий Новгород, , 14:24 — REGNUM

Школа писательского мастерства открылась в Новгородской областной научной библиотеке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, в рамках всероссийского проекта «Школа писательского мастерства» в Великом Новгороде собрались 20 молодых литераторов из регионов Северо-Запада России: Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Коми, а также из Москвы.

С молодыми литераторами в Великом Новгороде работают поэт, критик Алексей Алёхин (мастер-класс «поэзия»), литературный критик Павел Крючков (поэзия), главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский (проза) и заведующая отделом прозы «Нового мира» Ольга Новикова (проза).

Занятия продлятся до 7 августа. Лучшие авторы получат приглашение на Международный форум молодых писателей России, СНГ и зарубежья, который состоится в сентябре 2019 года в Ульяновске. Их произведения будут рекомендованы для публикации в очередных сборниках «Новые писатели» и «Новые имена в поэзии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский писатель Кристина Гептинг в 2017 году стала лауреатом первого сезона ежегодной премии «Лицей» в номинации «Проза» за повесть «Плюс жизнь». Лауреатами различных премий также неоднократно становились молодые новгородские поэты Алиса Денисова и Григорий Князев.

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