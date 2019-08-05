Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM

За неделю до Дня города в Екатеринбурге пройдёт сразу три фестиваля искусств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации.

10 августа горожане смогут побывать на фестивале в честь Водонапорнорной башни. 23 года назад башню передали городскому музею истории — именно это событие и предлагается отпраздновать.

В тот же день рядом с Драмтеатром стартует фестиваль ландшафтного искусства «Магия театра». Мероприятие продлится всю последующую неделю.

А 11 августа в Литературном квартале пройдёт фестиваль арт-проекта «Бомонд», где будут выступать ведущие артисты города со своими музыкальными номерами.

Напомним, грядущий День города (17 августа) в Екатеринбурге уже начали праздновать. В Железнодорожном районе провели несколько торжественных мероприятий.

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