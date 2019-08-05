Пекин, , 12:55 — REGNUM

Китайский анимационный фильм «Нэчжа» собрал в прокате на территории КНР почти 2,4 млрд юаней (около $339 млн) со дня премьеры 26 июля, сообщает агентство Синьхуа.

За выходные 3−4 августа картина собрала более 675 млн юаней или 65% от общего проката. Полнометражная анимационная лента стала самым популярным в Ките фильмом всех времен.

Лента рассказывает о мифическом герое по имени Нэчжа, образ которого был переосмыслен современными киноделами Китая в сторону озорного мальчугана, нежели героического мальчика, как в предыдущие его появления на экране.

Фильм возглавляет китайский прокат уже 10 дней подряд. «Нэчжа» стал на данный момент третьим по уровню сборов стартом в Китае за 2019 год.

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