Вашингтон, , 14:07 — REGNUM

Создатели фантастического сериала «Стрела» объединят в финальном, восьмом, сезоне сюжеты разных сезонов шоу. Об этом представители съемочной группы шоу рассказали во время пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков, сообщило издание Deadline 4 августа.

По словам сценариста шоу Марка Гуггенхайма, создатели проекта не хотели делать «Стрелу» слишком длинной. Сейчас сериал пришел «к естественному завершению». Последние десять эпизодов, которые покажут публике, вернутся к сюжету второго и третьего сезона, связывая историю воедино. Зрители, по словам разработчиков, встретятся с персонажами, которых давно не видели.

«Стрела» — фантастический сериал, основанный на серии комиксов издательства DC. Он выходит на телеканале CW с 2012 года. В сериале рассказывается история супергероя по кличке Зеленая стрела: он борется с преступным миром своего города с помощью лука и стрел.

Ранее в марте телеканал CW объявил, что шоу завершится восьмым сезоном, который стартует в октябре 2019 года.

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