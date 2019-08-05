Токио, , 11:30 — REGNUM

В файтинге SoulCalibur VI появился новый боец по имени Кассандра. Об этом сообщили разработчики из Bandai Namco в трейлере на официальном YouTube-канале компании 5 августа.

В бою девушку орудует щитом и мечом, а также использует акробатические приёмы и удары ногами. Сообщается, что в ближайшее время в игре появятся ещё четыре новых героя в рамках второго сезонного пропуска. Одним из них станет Хаохмару из серии игр Samurai Showdown.

SoulCalibur — это серия трёхмерный файтингов, основанная на сражениях с применением холодного оружия. Шестая часть вышла в октябре 2018 года, а «специальным гостем» в ней стал Геральт из Ривии — главный герой фэнтезийного цикла «Ведьмак».