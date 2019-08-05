Бербанк, США, , 11:32 — REGNUM

Телеканал CW заинтересован в объединении сериалов Batwomen и Supergirl. Об этом рассказала актриса Руби Роуз, исполняющая главную роль в будущем шоу Batwomen, передаёт портал Comic Book 4 августа.

Оба шоу будут выходить с 6 октября 2019 года и делить вечернее эфирное время по воскресеньям. Роуз рассказала, что создатели сериалов заинтересованы в «чем-то большем, чем соседство эфирного времени», и намерены объединить вымышленные вселенные, чтобы использовать общие линии в сюжете.

Действия обоих сериалов проходят в комикс-вселенной DC: в шоу Supergirl рассказывается о двоюродной сестре Супермена и ее приключениях, а действия Batwomen разворачиваются в вымышленном городе Готэм.

В мае телеканал CW выпустил трехминутный видеоролик, посвященный сериалу Batwomen.

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