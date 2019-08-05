Токио, , 11:23 — REGNUM

Разработчики из Arc System Works представили первый тизер-трейлер новой части файтинга Guilty Gear. Её релиз состоится в 2020 году, сообщалось 4 августа в ролике на официально YouTube-канале компании.

В тизере показано сражение между двумя центральными персонажами серии Guilty Gear: Солом Бэдгаем и Каем Киске. Также в ролике появляется новый герой — темнокожий самурай в механической маске. Разработчики не сообщают подробностей нового проекта, даже его название пока содержится в тайне.

Напомним, Guilty Gear — это серия файтингов от компании Arc System Works. Сюжет проекта рассказывает о войне между людьми и «гирами» — магически усовершенствованными существами. Первая игра серии вышла на PlayStation в 1998 году и было тепло встречена как игроками, так и критиками.