Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM

У популярного фэнтези-сериала «Сверхъестественное» не планируется ни продолжения, ни спин-оффов. Об этом рассказал редактор журнала Variety Майкл Шнейдер в своем микроблоге в Twitter 4 августа.

Шнейдер посетил пресс-конференцию Ассоциации телевизионных критиков, в рамках которой президент телеканала CW (по которому транслируется шоу) Марк Педовиц сообщил, что для шоу не планируется снимать никаких ответвлений. По словам руководителя, сила сериала — в его главных актерах Джареде Падалеки и Дженсене Эклзе.

Майкл Шнейдер, Variety «Теперь, когда #Supernatural подходит к концу, не было никаких дальнейших разговоров о спин-оффах. «Суть и кровь сериала — это Джаред и Дженсен», — говорит президент Марк Педовиц».

https://twitter.com/franklinavenue/status/1158057494922452992

В середине июля начались съемки пятнадцатого, финального сезона сериала «Сверхъестественное». Руководить ими предстоит Дженсену Эклзу — исполнителю роли Дина Винчестера.

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