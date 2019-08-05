Нью-Йорк, США, 5 августа 2019, 11:22 — REGNUM
У популярного фэнтези-сериала «Сверхъестественное» не планируется ни продолжения, ни спин-оффов. Об этом рассказал редактор журнала Variety Майкл Шнейдер в своем микроблоге в Twitter 4 августа.
Шнейдер посетил пресс-конференцию Ассоциации телевизионных критиков, в рамках которой президент телеканала CW (по которому транслируется шоу) Марк Педовиц сообщил, что для шоу не планируется снимать никаких ответвлений. По словам руководителя, сила сериала — в его главных актерах Джареде Падалеки и Дженсене Эклзе.
https://twitter.com/franklinavenue/status/1158057494922452992
В середине июля начались съемки пятнадцатого, финального сезона сериала «Сверхъестественное». Руководить ими предстоит Дженсену Эклзу — исполнителю роли Дина Винчестера.
Читайте также: Начались съемки финального сезона сериала «Сверхъестественное»
Читайте ранее в этом сюжете: Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»