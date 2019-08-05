Москва, , 08:11 — REGNUM

Американская певица Дженнифер Лопес 4 августа дала концерт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступление прошло в рамках турне It's My Party («Это моя вечеринка») в честь 50-летия Лопес. Шоу началось в 20:00 и длилось полтора часа. Певица попросила всех, кто пришёл на её «вечеринку», петь, танцевать и хорошо провести время. В завершении концерта Дженнифер Лопес призналась в любви к зрителям.

В 2012 году Лопес приезжала в Россию с большим концертным туром. 11 августа она выступит в Санкт-Петербурге.

Юбилейный день рождения певица встретила 24 июля.

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