Екатеринбург, , 03:28 — REGNUM

Травля, которую устроили в интернете после выступления свердловской группы «Чайф» в Москве 3 августа, — это интернет-террор, заявил лидер музыкального коллектива Владимир Шахрин в интервью 66.ru.

Комментируя массу претензий, которые были выражены группе в интернете после выступления «Чайфа» на фестивале «Шашлык Live» в московском Парке Горького, Шахрин заявил:

«Я вообще считаю, что свобода — это право выбора. Мы никого не отговаривали. Хотите идти на несанкционированный митинг — пожалуйста! Ваше право. Хотите в парк, слушать музыку — пожалуйста! Я не думаю, что очень многие утром собирались на митинг, а потом сказали: «Ой, нет! пойдем «Сплин» с «Чайфом» слушать!».

По его словам, концерт удался. А те, кто устроил в интернете травлю на «Чайф», «набежали», по-видимому, целенаправленно, чтобы «поливать дерьмом». И эти люди так же уйдут — «исчезнут через два дня».

«Сыграли. Играть для людей — это идеально», — сказал Шахрин.

Напомним, 3 августа в Москве прошла несанкционированная акция протеста с массовыми задержаниями. Несколько музыкантов отказались от участия в концертах, запланированных на этот день.