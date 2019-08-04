Андрей Мартынов, 4 августа 2019, 23:44 — REGNUM
Вернер Херцог. Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином. М.: Rosebud Publishing, 2019
Всегда интересно понять механизмы творчества из первых рук. Услышать или прочитать, что именно хотел сказать художник, писатель или режиссер в своем произведении.
Британский историк кино Пол Кронин дает читателям такую возможность, записав цикл интервью со знаменитым немецким режиссером Вернером Херцогом. В них, автор «Агирре, гнев Божий», повествует о своей жизни, работе над фильмами, предпочтениях в кино.
Конечно, им рассказано далеко не все. Кронин вспоминал, как однажды
Тем не менее, беседы приближают нас к авторскому видению картин. Так, фильм-биография легендарного Каспара Хаузера «Каждый за себя, а Бог против всех», это прежде всего история «о том, что цивилизация вечно манипулирует нами, перекраивает нас под один шаблон, равняет с другими. Трудности Каспара — это и наши трудности, каждому из нас трудно и страшно приспособиться к миру, найти контакт и общаться с другими людьми».
А короткометражный фильм «Последние слова», про остров, покинутый людьми из-за эпидемии проказы, оказался для Херцога
Может быть поэтому, он был снят за два дня и еще за один день смонтирован.
Тем не менее, историю кинематографа Херцог знает и любит. Касаясь своих кумиров, мэтр выделяет следующих «режиссеров, с которыми я чувствую родство, — это Гриффит (особенно его «Рождение нации» и «Сломанные побеги»), Мурнау, Бунюэль, Куросава, Эйзенштейн (если брать «Ивана Грозного» — фильм, не так сильно подчиненный его теориям монтажа). Гриффита я всегда считал Шекспиром от кино, но величие есть во всем, к чему прикоснулись перечисленные мною люди». А вот
Также в книге приведен путевой очерк Херцога о его поездке по Германии и десять стихотворений.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».