4 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Если все объяснять, ответил он, “очарование иллюзии пропадет. Пусть я буду фокусник, который не раскрывает публике секреты своей магии”...

Андрей Мартынов, , 23:44 — REGNUM





Вернер Херцог. Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином. М.: Rosebud Publishing, 2019

Вернер Херцог. Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином. М.: Rosebud Publishing, 2019

Всегда интересно понять механизмы творчества из первых рук. Услышать или прочитать, что именно хотел сказать художник, писатель или режиссер в своем произведении.

Британский историк кино Пол Кронин дает читателям такую возможность, записав цикл интервью со знаменитым немецким режиссером Вернером Херцогом. В них, автор «Агирре, гнев Божий», повествует о своей жизни, работе над фильмами, предпочтениях в кино.

Конечно, им рассказано далеко не все. Кронин вспоминал, как однажды

«спросил у Херцога, какие технические приемы он использует в своей стилизованной документалистике. Если все объяснять, ответил он, «очарование иллюзии пропадет. Пусть я буду фокусник, который не раскрывает публике секреты своей магии».

Тем не менее, беседы приближают нас к авторскому видению картин. Так, фильм-биография легендарного Каспара Хаузера «Каждый за себя, а Бог против всех», это прежде всего история «о том, что цивилизация вечно манипулирует нами, перекраивает нас под один шаблон, равняет с другими. Трудности Каспара — это и наши трудности, каждому из нас трудно и страшно приспособиться к миру, найти контакт и общаться с другими людьми».

А короткометражный фильм «Последние слова», про остров, покинутый людьми из-за эпидемии проказы, оказался для Херцога

«прыжком в неизведанное; я снимал его так, будто никакой истории кино не было. Он нарушает все «законы» повествования, которые использует традиционный кинематограф».

Может быть поэтому, он был снят за два дня и еще за один день смонтирован.

Тем не менее, историю кинематографа Херцог знает и любит. Касаясь своих кумиров, мэтр выделяет следующих «режиссеров, с которыми я чувствую родство, — это Гриффит (особенно его «Рождение нации» и «Сломанные побеги»), Мурнау, Бунюэль, Куросава, Эйзенштейн (если брать «Ивана Грозного» — фильм, не так сильно подчиненный его теориям монтажа). Гриффита я всегда считал Шекспиром от кино, но величие есть во всем, к чему прикоснулись перечисленные мною люди». А вот

«люди вроде Тарковского порой снимали сильные фильмы, но сам он, боюсь, слишком боготворим французскими интеллектуалами — и, подозреваю, приложил для этого немало стараний».

Также в книге приведен путевой очерк Херцога о его поездке по Германии и десять стихотворений.

Сквозь мокрые заросли льет

Ливень, горные склоны ввергая

В пучины несчастья.

Люди в тумане на гору лезут

И громко друг другу кричат.

Дым ледяной обдувает дома.

На дереве яблоки стынут.

Когда опускается ночь,

Лицо умирает.

Дождь никогда не льет вверх.

(перевод В. Зацепина)

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».