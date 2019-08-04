Москва, , 20:31 — REGNUM

В Москве завершены реставрационные работы северного фасада исторического здания Политехнического музея. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Реставрация Политехнического музея Mkrf.ru

«Демонтаж строительных лесов и снятие баннера с фасада состоялись 4 августа», — говорится в информационном письме.

На северном фасаде музея был восстановлен исторический барельеф с изображением Георгия Победоносца и отреставрированы элементы монументальной живописи.

«Ко дню города Москвы, планируется завершить основные реставрационные работы в так называемой «Холодной галерее» — пешеходном пространстве под историческим зданием музея», — уточняется в сообщении.

Также, одновременно с завершением строительных и реставрационных работ осуществляется содержательное наполнение будущего музея, согласно утвержденной научной концепции.

Напомним, здание Политихнического музея, построенное на рубеже XIX—XX веков, является объектом культурного наследия. Работы по реконструкции и реставрации были начаты в 2014 году, в 2019 году завершается их основной этап. После реконструкции площадь музея увеличится на 16 тыс. квадратных метров за счет переноса инженерных коммуникаций и строительства подземных уровней. В сентябре 2010 года по поручению Президента РФ Владимира Путина Политехнический музей должен стать музеем науки.

Читайте ранее в этом сюжете: Реконструкция Ханского дворца в Крыму обойдется в 2 млрд рублей — министр