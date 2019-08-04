Вашингтон, , 18:53 — REGNUM

Фильм режиссера Дэни Вильнева «Дюна» выйдет на широкий экран 18 декабря 2020 года, об этом 4 августа сообщает портал Kinonews.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее предполагалось, что прокат начнется 20 ноября 2020 года, однако планы кинокомпании Warner Brosers изменились.

Несмотря на то, что официальных объяснений предоставлено не было, эксперты уже подметили, что на конец ноября 2020 года назначен выход другого фильма, являющегося экранизацией серии игр «Uncharted», лента рассчитана на ту же аудиторию, что и «Дюна», поэтому конкуренция неизбежна, а значит ее следует предотвратить.

Напомним, фильм «Дюна» основан на одноименном романе американского писателя Фрэнка Герберта, снискавшего широкую популярность в свое время.

Ранее картину экранизировал режиссер Дэвид Линч в 1984 году. Также были созданы несколько видеоигр, основанных на вселенной романа.

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