Лондон, , 17:05 — REGNUM

В сети появился первый трейлер предстоящего фильма, посвященного события Первой мировой войны, соответствующее видео было опубликовано компанией Universal Picture 1 августа в YouTube.

Режиссером картины, получившей название «1917», выступил Сэм Мендес, в ленте будет рассказано об одном дне британских солдат, участвующих в сражениях на полях Первой мировой.

Главные роли в фильме исполняют Бенедикт Камбебэтч и Колин Фёрт. Съемки начались в начале апреля 2019 года и были завершены уже в июне.

Мировая премьера фильма «1917» намечена на 25 декабря 2019 года, в российском прокате она появится лишь 5 марта 2020 года.

Напомним, режиссер Сэм Мендес известен зрителям по работам над такими фильмами как «Спектр» и «Координаты «Скайфол», а также по ряду многосерийных проектов: «Пустая корона», «Страшные сказки».

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