Вашингтон, 4 августа 2019, 16:42 — REGNUM
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Главную роль в проекте исполнит Лундгрен, а Сталлоне выступит в роли продюсера, а также, скорее всего, постановщиком пилотной серии. Прова на демонстрации телесериала уже проданы ряду каналов, в частности Fox, CBS, NBC.
Напомним, актеры Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне на протяжении многих лет сохраняют близкие, приятельские отношения. Вместе они снялись в фильме «Рокки 4», где Лундгрен исполнил роль советского боксера.
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