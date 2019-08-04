Вашингтон, , 16:42 — REGNUM

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.

Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен Цитата из к/ф «Рокки IV», реж. Сильвестр Сталлоне. 1985. США

Главную роль в проекте исполнит Лундгрен, а Сталлоне выступит в роли продюсера, а также, скорее всего, постановщиком пилотной серии. Прова на демонстрации телесериала уже проданы ряду каналов, в частности Fox, CBS, NBC.

«Я и моя студия Balboa Productions объявляем о запуске нового невероятного шоу под названием «The International». Здесь мы вместе поработаем с моим старым партнером по боксерскому рингу» , — отметил Сталлоне.

Напомним, актеры Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне на протяжении многих лет сохраняют близкие, приятельские отношения. Вместе они снялись в фильме «Рокки 4», где Лундгрен исполнил роль советского боксера.

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