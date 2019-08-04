Москва, , 15:48 — REGNUM

В возрасте 84 лет скончался известный советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев. Об этом сегодня, 4 августа, передает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на ведущего радиостанции Николай Тамразова, который получил эту информацию от семьи Токарева.

Токарев родился в на территории современной Адыгеи 11 ноября 1934 года. В 1945 году он переехал в Дагестан в город Каспийск. В 1948 году Токарев устроился на работу кочегаром корабля и отправился в свое первое плавание. Затем он служил в армии, а после демобилизации переехал в Ленинград.

Там он получил среднее музыкальное образование, окончив музыкальное училищепри Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классуконтрабаса.

После окончания училища Токарев работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой.

Начал писать песни, музыку и тексты. Является автором песни «Кто виноват?», которая была исполнена Анатолием Королёвым, песни «Дождь» дляЭдиты Пьехии других. Работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения, которым руководил Давид Голощёкин.

Однако из-за некоторых гонений на джаз Токарев уехал в Мурманскую область, где начал исполнять песни собственного сочинения. Одна из них стала хитомКольского полуостровав 1973 году, «Мурманчаночка». Вместе с местным соавтором, Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты — заполярный городок», которая стала для жителей этого города неформальным гимном.

Токарев в 1974 году эмигрировал в США. Там он также пел, в основном в ресторанах. При этом он основал свой лейбл «One Man Band» и записал около двадцати альбомов.

В 1989 году Токарев вернулся в СССР с гастролями, которые имели оглушительный успех. Гастроли повторились в 1990 году.

В 90-е годы XX века Токарев совсем вернулся в Россию и поселился в Москве.