Москва, 4 августа 2019, 13:52 — REGNUM
Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова заставила своего сына поступить в театральный институт, об этом 4 августа она рассказала в интервью изданию Starhit.
По всей видимости, наставление матери подействовало положительно. Сын Андрей не только принял ультиматум, но и оказался доволен своим выбором.
Актриса и телеведущая рассказала о том, что прежде сын ее был трудным подростком, всегда поступал вопреки воле родителей, однако со временем все изменилось.
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