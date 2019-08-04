Москва, , 13:52 — REGNUM

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова заставила своего сына поступить в театральный институт, об этом 4 августа она рассказала в интервью изданию Starhit.

«Я настаивала, чтобы он поступал, била кулаком по столу и сорвала голос. Я поставила ему ультиматум: либо ты идешь учиться в театральный вуз, и мы тебя поддерживаем материально, либо съезжаешь с квартиры, устраиваешься на работу и занимаешься тем, чем хочешь» , — отметила Меньшова в интервью журналу.

По всей видимости, наставление матери подействовало положительно. Сын Андрей не только принял ультиматум, но и оказался доволен своим выбором.

Актриса и телеведущая рассказала о том, что прежде сын ее был трудным подростком, всегда поступал вопреки воле родителей, однако со временем все изменилось.

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