Рим, , 11:56 — REGNUM

Компания Netflix приступила к созданию телесериала по мотивам известного итальянского анимационного фильма «Клуб Винкс», созданного в 2004 году, об этом 4 августа сообщается на официальном сайте компании в Twitter.

Съемки стартуют в сентябре 2019 года в Ирландии, предполагается создание трех сезонов фильма по 10 эпизодов в каждом, продолжительностью в 50 минут. Премьера может состояться уже в 2020 году.

Телесериал расскажет о приключениях героинь известного мультсериала в школе магии «Алфея», девушки будут сражаться со злом при помощи мальчишек из «Красного фонаря».

Напомним, телесериал «Клуб Кинкс» вышел в Италии в 2004 году, приобрел широкую популярность во всем мире. В итоге его показали более чем в 150 странах мира, что и стало причиной интереса со стороны Netflix.

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