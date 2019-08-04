Вашингтон, , 12:51 — REGNUM

Голливудская актриса Галь Гадот исполнит роль знаменитой актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр в новом телесериале, об этом 4 августа сообщает Entertainment Weekly.

Автором сценария выступит Сара Трим, работавшая над таким проектом, как «Карточный домик», также она станет продюсером новой ленты вместе с Уорреном Литлфилдом, известным по работе в сериале «Рассказ служанки», а также с Кейти Роббинс — «Последний магнат».

Напомним, Хеди Ламар известная голливудская актриса, которую называли одной из самых красивых женщин своего времени. Также она прославилась изобретением «секретной системы связи» в 1942 году, на основе которой все еще работают мобильные телефоны.

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