Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM

3 августа в Санкт-Петербурге открывается популярный и продолжительный — до 9 сентября — городской фестиваль «Летние Книжные аллеи». Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга. Каждые выходные на Малой Конюшенной улице будут разворачиваться десятки павильонов и стендов, на которых по уверениям организаторов, будут представлены не менее 50 тысяч изданий. Здесь же будут проходить литературные конкурсы и выступления молодых поэтов.

Второй год самое активное участие в празднике будут принимать театральные труппы. Свои спектакли публике представят 19 коллективов, среди них Театр музыкальной комедии, детский музыкальный театр «Зазеркалье, Театр-фестиваль «Балтийский дом», «Театр на Васильевском», театр «На Литейном».

Устроители фестиваля отмечают, что в в 2018 году за время форума прошло более 300 мероприятий, а книг было продано более 240 тысяч. В 2019, театральном году, ожидается аншлаг.