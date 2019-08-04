Москва, , 10:42 — REGNUM

В Музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» проходит выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Хрупкий образ совершенства» из собрания Музея кукол «Галерея Анастасии Чижовой». Об этом сообщает сайт Министерства культуры.

Уникальные экспонаты выполнены из фарфора вручную, в единственном экземпляре. Костюмы для кукол изготовлены с использованием антикварных тканей и кружева, украшены ручной вышивкой бисером и жемчугом. В числе экспонатов — художественные образы известных исторических персон, литературных героев, сказочных персонажей. Среди них — художественные образы А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.

Выставка «Хрупкий образ совершенства» будет открыта для посетителей до 4 ноября.