Москва, , 08:50 — REGNUM

4 августа знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес выступит на московском стадионе «ВТБ-Арена». Этот концерт пройдет в рамках турне It`s My Party в честь 50-летия дивы. Организаторы обещают грандиозное шоу, в котором кроме зажигательного исполнения хитов всех времен самой Дженифер Лопес, ожидаются и масштабные оригинальные декорации, и сногсшибательные наряды, и массовые танцевальные номера, и веселье нон-стоп.

Дженифер Лопез (сс) HABIB ARAVENA HASSAN

11 августа концерт Дженнифер Лопес состоится в Санкт-Петербурге.

Свой юбилей, певица, «на счету» которой более 40 миллионов изданных пластинок, отметила 24 июля.