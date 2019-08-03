Вашингтон, , 20:50 — REGNUM

Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин рассказал об удалении из картины важной сцены, об этом 2 августа он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По его словам, сцена была вырезана из второй серии фильма по причине превышения хронометража. Первоначально ее планировалось включить в телесериал.

Сотрудник КПСС, в удаленном фрагменте, убеждает руководство страны в необходимости отменить первомайские демонстрации на Украине и Белоруссии, отметил Мазин.

Однако данный фрагмент не вошел в серию, зато здесь оказалась сцена, в которой аппаратчик, наоборот, говорит главной героине о том, что никаких угроз нет.

Напомним, телесериал «Чернобыль», вышедший на телеканале HBO, получил смешанные отзывы со стороны экспертов, зрителей, а также участников событий.

С одной стороны авторов проекта хвалят за детальнейшую проработку всевозможных нюансов, позволивших передать дух и атмосферу эпохи, с другой — создателей телесериала критикуют за пропаганду, представившую руководство страны в неприглядном свете.

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