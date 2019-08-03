Стокгольм, , 20:11 — REGNUM

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг подверг критике третий сезон телесериала Netflix «Очень странные дела» за русофобию, об этом 3 августа он пишет в своей статье.

«В третьем сезоне сериала Netflix «Очень странные дела» больше не разгадывают загадки, не предаются ностальгии и не борются со злом — все это окончательно заменили цинизм, реклама и стереотипы. Русские возвращаются!». Эрик Хакинг

Как отметил Хакинг, русские на американском экране вновь стали изображаться в качестве злодеев, как то было во времена президента Рональда Рейгана. Небольшое изменение в 90-е годы, когда выходец из России был не так уж плох, связано со стремлением приобщить его к прелестям свободного рынка.

Однако, желание Москвы обезопасить себя от американских военных баз на своей границе, подчеркивает журналист — недопустимо, поэтому образ «медведя с востока» вновь вселяет ужас в поклонников кино и телевидения.

Резюмируя, Хакинг прогнозирует, что в четвертом сезоне сериала главным антагонистом станет выходец из Китая, который создаст своего «супермонстра» для терроризирования свободного мира. Такой вывод пришел журналисту в связи с торговыми войнами, которые ведут КНР и США.

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