Вашингтон, , 18:49 — REGNUM

Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.

Киану Ривз

Также Ривз удивил своей пышной бородой, необычный вид актера привел в восторг его поклонников, оставивших массу положительных отзывов к опубликованным фотографиям.

Напомним, известный голливудский актер Киану Ривз в настоящее время работает над новым фильмом «Билл и Тед», новый образ артиста, вероятно, был связан с его новой ролью.

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