Пенза, , 18:30 — REGNUM

В Пензе стартовал ежегодный Сурский косплей-фестиваль Ajisai. Впервые за годы проведения местом действия стала Пензенская областная библиотека имени Лермонтова, сообщает корреспондент ИА REGNUM3 августа.

Жюри фестиваля за работой Артем Дубровский

Жюри фестиваля за работой Артем Дубровский

Ajisai проходит в Пензе уже в шестой раз. До этого сурские косплееры ютились в городских Домах Культуры, а в 2019 году решили перебраться в зал побольше — недавно построенную Пензенскую областную библиотеку имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUMглавный организатор мероприятия Ирина (в косплей-среде известная под никнеймом Риан), эта площадка хорошо подходит для фестиваля, а само мероприятие стало более масштабным.

Ира «Риан», главный организатор Ajisai 2019. «По сравнению с прошлым годом, фестиваль заметно вырос в плане качества подаваемых заявок — участники в этом году сильнее, чем в прошлом. Выросли и масштабы, что заставило нас перебраться на новую площадку. Это успех. Новое помещение просто великолепно подходит для подобных мероприятий. ДК, в которых проходил Ajisai в прошлые годы, отличались небольшим фойе, где всем было тесно. В этом же году и участникам, и зрителям есть где развернуться.

Фем-Марио и Боузетта Артем Дубровский

Ведущие фестиваля в образах Кроули и Азирафеля Артем Дубровский

Основное действие перенеслось на главную сцену библиотеки. В течение всего дня здесь проходят дефиле лучших косплееров Пензы и гостей из соседних городов. Не обходится и без вокальных номеров и танцевальных выступлений каверденс-коллективов. Отдельным сюрпризом для участников стали ведущие — в этом году Dasakura и Рыжий Рыж предстали перед зрителями в образах Кроули и Азирафеля из недавнего сериала «Благие Знамения».

Шлем Кайло Рена на ярмарке Артем Дубровский

В фойе посетители Ajisai могут ознакомиться с работами участников конкурса фотокосплея и художников. Отдельные зоны выделены под фото-угол, где все желающие косплееры могут прибегнуть к услугам профессиональных фотографов, и ярмарку — множество рядов с атрибутикой по играм, комиксам, сериалам и аниме с мангой.

Выступление каверденс-коллектива Артем Дубровский

Фестиваль завершится в 19:00 после внеконкурсных выступлений и торжественной церемонии награждения. На ней будут выбраны лучшие представители из каждой номинации: косплееры, вокалисты, танцоры и клипмейкеры.

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