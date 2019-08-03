Пенза, 3 августа 2019, 18:30 — REGNUM
В Пензе стартовал ежегодный Сурский косплей-фестиваль Ajisai. Впервые за годы проведения местом действия стала Пензенская областная библиотека имени Лермонтова, сообщает корреспондент ИА REGNUM3 августа.
Ajisai проходит в Пензе уже в шестой раз. До этого сурские косплееры ютились в городских Домах Культуры, а в 2019 году решили перебраться в зал побольше — недавно построенную Пензенскую областную библиотеку имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUMглавный организатор мероприятия Ирина (в косплей-среде известная под никнеймом Риан), эта площадка хорошо подходит для фестиваля, а само мероприятие стало более масштабным.
Основное действие перенеслось на главную сцену библиотеки. В течение всего дня здесь проходят дефиле лучших косплееров Пензы и гостей из соседних городов. Не обходится и без вокальных номеров и танцевальных выступлений каверденс-коллективов. Отдельным сюрпризом для участников стали ведущие — в этом году Dasakura и Рыжий Рыж предстали перед зрителями в образах Кроули и Азирафеля из недавнего сериала «Благие Знамения».
В фойе посетители Ajisai могут ознакомиться с работами участников конкурса фотокосплея и художников. Отдельные зоны выделены под фото-угол, где все желающие косплееры могут прибегнуть к услугам профессиональных фотографов, и ярмарку — множество рядов с атрибутикой по играм, комиксам, сериалам и аниме с мангой.
Фестиваль завершится в 19:00 после внеконкурсных выступлений и торжественной церемонии награждения. На ней будут выбраны лучшие представители из каждой номинации: косплееры, вокалисты, танцоры и клипмейкеры.
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