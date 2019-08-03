Москва, , 11:21 — REGNUM

Государственный центральный Театральный музей им. Бахрушина в преддверии юбилея 6 августа начинает выставочный проект «125 шедевров музея им. А. А. Бахрушина». Своеобразие данного «марафона» редких экспонатов в том, что каждый день будет представлена одна знаковая вещь из колоссальной коллекции учреждения. Таким образом, работники музея решили отметить 125-летие со основания прославленного хранилища. В первый день, 6 августа, поклонники театрального искусства смогут увидеть эскиз декорации к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» работы действительного члена Академии художеств Александра Головина. Также будут представлены уникальные театральные костюмы и личные вещи выдающихся артистов Михаила Щепкина, Марии Ермоловой, Федора Шаляпина, Матильды Кшесинской, Майи Плисецкой, работы знаменитых художников Михаила Врубеля, Николая Рериха, Натальи Гончаровой, Александра Бенуа и других, афиши, фотографии, документы.

Театральный музей в Москве был основан 29 октября 1894 года общественным деятелем, известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865−1929). Сегодня собрание музея насчитывает более 1,5 миллиона предметов и документов.