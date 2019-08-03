Нижний Новгород, , 10:53 — REGNUM

В центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде 2 августа открылся II международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Festу. В конкурсной программе участвуют 33 веб-сериала из России, США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии и других стран. Организаторы подчеркивают, что количество поступивших заявок возросло многократно по сравнению с 2018 годом, когда фестиваль дебютировал. Среди претендентов на награды есть и очень известные имена, например, Тимур Бекмамбетов и Михаил Зыгарь.

В планах устроителей сделать регион площадкой, куда бы смогли приезжать съемочные группы и за несколько дней создавать продукцию, предположительно, пилотную серию команды. Она бы сразу оценивалось бы и жюри, и продюсерами.

Организатором форума кинопроектов для интернета выступило издание Digital Reporter. Содействие в проведении также оказывает Министерство культуры Нижегородской области и администрация губернатора.