Москва, , 09:46 — REGNUM

3 и 4 августа с 11.00 до 22.00 на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве будет проходить фестиваль «Шашлык Live». По утверждению организаторов, лучшие повара столицы приготовят саамы вкусные на свете шашлыки из мяса, рыбы, овощей и некоторых других «секретных» продуктов. Также гостей гастрономического форума 3 августа ожидает грандиозный концерт с участием таких культовых групп и исполнителей как «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и других.

Предыдущее кулинарное шоу в парке Горького — «Бургер фест» — посетили 160 тыс. человек.