Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM

3 августа на Масляном лугу Михайловского сада перед Русским музеем в Санкт-Петербурге открывается фестиваль-путешествие «Человек мира». Проходящий в этом году также в Москве и Суздале форум, девиз которого в 2019 году «После и до», позиционирует себя как «представитель» оригинальных экспериментов в искусстве. Искушенная петербургская публика увидит сегодня, 3 августа, трехчасовой перформанс «Симфония Мира». По утверждению организаторов, увидев и услышав минималистские пьесы современных композиторов Стива Райха, Филиппа Гласса, Павла Карманова и других в сопровождении музыки, танцев, и живописи, зрители осознают мир, как территорию доверия, уважения и внимания к его границам.

Здесь же выступят известные неординарным взглядом на музыкальное искусство скрипачка Ася Соршнева, ансамбль ICQ-project, джазмен и валторнист Аркадий Шилклопер, музыкант, художник и дизайнер Михаил Мясоедов.

7 августа в Москве, на площадке напротив Новой Третьяковки, участники проекта покажут спектакль-променад «Пробка мира» с участием сотни советских ретро-автомобилей, а 10 и 11 августа в Суздале фестиваль завершится водным путешествием «Река Мира».