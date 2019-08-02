Маунтин-Вью, США, , 20:48 — REGNUM

Видеосервис YouTube доработал алгоритм, отвечающий за отображение «качественного семейного контента». Об этом 2 августа сообщил портал Engadget.

(cc) Finelightarts

По имеющейся информации, новый алгоритм способен предлагать подходящий для семейного просмотра контент даже тем пользователям, которые не особо интересуются этим направлением. При этом агентство Bloomberg обратило внимание на то, что компания не объяснила, как именно она определяет «качественный контент», и как эти алгоритмы определяют те видео, которые стоит продвигать.

Издание пишет, что некоторые авторы роликов увидели «огромное» падение трафика, в то время как другие зафиксировали резкое увеличение численности просмотров. В частности, с ростом трафика столкнулись такие каналы, как PBS Kids и Mother Goose Club.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Google отреагировали на сообщения о новом виде мошенничества на YouTube. Компания сообщила, что сейчас она разрабатывает инструменты противодействия.

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