Вашингтон, , 20:32 — REGNUM

Социальная сеть Facebook выпустила инструменты с открытым исходным кодом, позволяющие ей помечать запрещенный контент, расположенный на хостингах, в том числе GitHub. Об этом 2 августа сообщил портал Engadget.

Отмечается, что алгоритмы, известные под названиями PDQ и TMK + PDQF теперь будут доступны отраслевым партнерам Facebook, малым разработчикам ПО и некоммерческим организациям. В компании надеются на то, что их использование сможет защитить детей и взрослых пользователей от вредоносной информации и позволит удалять больше нежелательного контента.

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В настоящее время, когда соцсеть находит нежелательный контент, она удаляет его, а её алгоритмы присваивают этому контенту «цифровой отпечаток». Впоследствии он используется для определения сходства файлов, даже если у соцсети нет исходного изображения или видео. Таким образом, в случае, если в сети появляются копии запрещенных видео, у Facebook имеется возможность идентифицировать их.

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