Анахайм, США, , 20:08 — REGNUM

Стало известно, что покажут на предстоящей выставке D23 Expo 2019 такие кинокомпании, как Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm. Об этом 2 августа сообщил портал The DisInsider.

Прежде всего, стоит отметить, что 23 августа 2019 года Disney проведет церемонию вручения премии Disney Legends Awards. Компания также представит на D23 Expo такие игровые фильмы, как «Мулан», «Малефисента 2», «Артемис Фаул», «Круиз по джунглям», «Круэлла» и «Русалочка».

Disney Animation проведет презентации мультфильмов «Холодное сердце 2», «Зверополис 2» и анимационной картины по игре Dragon Empire. Pixar — «Вперед» и «Душа» (Soul). Поклонники Marvel смогут получить новую информацию о картинах 4 фазы киновселенной, а поклонники Lucasfilm — о новых лентах «Звёздные войны: Эпизод IX» и «Индиана Джонс 5».

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Напомним, D23 — это официальный фан-клуб The Walt Disney Company. Мероприятия выставки пройдут с 23 по 25 августа 2019 года в Анахайме (штат Калифорния, США).

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